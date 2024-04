O torcedor do Corinthians deve ganhar mais uma chance de ver Igor Coronado em campo. O Timão encara o Nacional, do Paraguai, nesta terça-feira (09), às 19h, na Neo Química Arena, e o meia está entre os relacionado pelo técnico António Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Coronado teve um início difícil no Corinthians. Afinal, ele jogou apenas 22 minutos na vitória do Timão por 3 a 2 sobre o Santo André, no dia 2 de março. Depois disso, sofreu uma lesão muscular e ficou fora por um tempo. Quando conseguiu se recuperar fisicamente, foi diagnosticado com dengue, nas vésperas da estreia da equipe na Sul-Americana, contra o Racing, do Uruguai.

Coronado perdeu a pré-temporada com o elenco e precisou de duas semanas para reunir condições de estrear pelo clube. Havia uma grande expectativa que o jogador resolvesse os problemas de armação do Corinthians no restante da temporada. Contudo, o meia passou mais tempo no departamento médico do que dentro das quatro linhas.

Aliás, entre a apresentação e a estreia contra o Santo André passou-se um período de quase duas semanas, com sessões específicas de trabalho físico para amenizar a falta de ritmo de jogo.

Coronado vai ter que brigar por titularidade

Agora, há uma grande expectativa que Igor Coronado ganhe uma sequência e adquira ritmo de jogo para, enfim, se firmar no Corinthians. Ele vai brigar pela posição com Garro, que jogou todas as partidas desde que António Oliveira chegou. Contudo, o treinador já ressaltou a importância dos dois jogadores e não descartou em ver a dupla juntos no time titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Coronado é relacionado pelo Corinthians para duelo contra o Nacional-PAR apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.