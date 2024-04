Fluminense divulga nova parcial de ingressos para jogo com o Colo-Colo

Depois do empate na estreia, o Fluminense volta a campo pela Libertadores nesta terça-feira (9). Afinal, o Tricolor mede forças com o Colo-Colo (CHI) às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A. Assim, o clube carioca informou uma nova parcial da venda de ingressos e que mais de 43 mil torcedores já garantiram presença no estádio.

Do outro lado, a equipe chilena bateu o Cerro Porteño na estreia e é líder isolada da chave com três pontos. Nesse sentido, um triunfo é essencial para que o Tricolor ultrapasse o adversário na classificação e mantenha o bom desempenho como mandante, como aconteceu em 2023.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz pode ter duas novidades importantes. Tratam-se de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano, que treinaram com o restante do elenco e devem retornar ao time. Ambos se lesionaram antes do Fla-Flu de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Por outro lado, Keno, Gabriel Pires, Marlon, que passou por uma artroscopia no joelho direito, Manoel e Renato Augusto, com dores musculares na panturrilha esquerda, devem ficar de fora. Além disso, John Kennedy e Diogo Barbosa também desfalcam a equipe por estarem suspensos.

Que seja mais uma noite inesquecível de @Libertadores! PRA CIMA, FLUZÃO! Somos mais de 43 mil garantidos! Compre agora o seu ingresso >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/lBEFUtZfdw — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2024

