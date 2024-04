STJD julga Textor por Botafogo x Palmeiras, nesta terça-feira

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga, nesta terça-feira (9), o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, por conta de suas declarações após o jogo contra o Palmeiras. O duelo, vencido pelo Verdão por 4 a 3, foi em novembro do ano passado, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O julgamento ocorrerá na sede do tribunal, na Barra Funda, em São Paulo, em sessão itinerante. O norte-americano, segundo o “Portal Metrópole”, deve optar por uma videoconferência. Ele teria descartado a possibilidade de ir à capital paulista.

Textor, à época, disse que o Brasileirão estava corrompido e pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O empresário foi, então, denunciado nos artigos 243-F três vezes (que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 15 a 90 dias) e 258-B (prevê suspensão de 15 a 80 dias).

No primeiro julgamento, o magnata alvinegro recebeu 35 dias de suspensão e multa de R$ 25 mil. O Botafogo, porém, obteve o efeito suspensivo e conseguiu a liberação temporária do proprietário de sua SAF.

No dia 15, Textor ao mesmo STJD. Desta vez, contudo, o tribunal vai julgá-lo por não apresentar provas de sua acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O empresário entende que o STJD não é competente para julgar o caso na esfera criminal e recorre ao Ministério Público Federal.

