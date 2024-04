O Fluminense divulgou a lista de relacionados pelo técnico Fernando Diniz para o jogo desta terça-feira (9), às 21h, no Maracanã, contra o Colo-Colo, pela Libertadores. Destaque para os retornos importantes de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano, ambos recuperados de suas respectivas lesões. A dupla ficou de fora da estreia diante do Alianza Lima, no Peru.

A dupla Cano e Ganso virou desfalque antes do jogo de volta da semifinal do Carioca, em Fla-Flu, que terminou com a eliminação tricolor. O argentino teve sua segunda lesão desde que chegou ao futebol brasileiro, com uma entorse no joelho direito. Contudo, teve dificuldade para fazer alguns movimentos no treino que antecedeu o jogo contra a equipe peruana.

O camisa 10, por sua vez, sentiu dores na panturrilha antes do Fla-Flu, algo que persistiu, Apesar de ter ficado 18 dias sem entrar em campo, o Fluminense preferiu preservá-lo diante do Alianza Lima para que chegue mais forte e bem fisicamente contra o Colo-Colo. A dupla, portanto, está recuperada de suas respectivas lesões e pronta para ser titular.

Por outro lado, Keno, Gabriel Pires, Marlon, que passou por uma artroscopia no joelho direito, Manoel e Renato Augusto, com dores musculares na panturrilha esquerda, devem ficar de fora. Além disso, John Kennedy e Diogo Barbosa também desfalcam a equipe por estarem suspensos.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Marcelo, Samuel Xavier e Thiago Santos

Meias: Alexsander, André, Arthur, Lima, Martinelli e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê, Lucumí e Marquinhos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense divulga relacionados para encarar o Colo-Colo pela Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.