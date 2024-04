Capitão do Flamengo, Arrascaeta discursa antes da final: ‘Entrar com mais vontade que os caras’

No último domingo (07/04), o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. Arrascaeta, capitão do clube, concedeu um discurso no vestiário e motivou os jogadores rubro-negros antes da decisão.

“Quem começa jogando hoje tem que representar quem está no banco. Eu tenho certeza que quem está fora tem a mesma ou mais vontade de jogar. A gente tem que entrar com mais vontade que os caras e temos que representar o Flamengo, que é o mais importante” – disse Arrascaeta antes do jogo.

Momento de Arrascaeta no Flamengo

Após Gerson apresentar um problema no rim e ficar fora dos gramados, Arrascaeta se tornou capitão do Flamengo. O uruguaio, dessa forma, tem assumido um papel forte de liderança dentro do clube. O meia apresentou boas atuações neste começo de temporada e acabou sendo eleito como craque do Campeonato Carioca de 2024.

Aliás, Arrascaeta chegou ao Flamengo no começo de 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. O uruguaio, dessa forma, já ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas na Gávea. O meia tem contrato no clube até dezembro de 2026 e ainda pode construir novos capítulos marcantes no Rio de Janeiro.

Depois do título do Campeonato Carioca, os jogadores rubro-negros agora concentram esforços nos próximos compromissos da temporada. Assim, os comandados de Tite entram em campo nesta quarta-feira (10/04), diante do Palestino, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

