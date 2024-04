Empresa que presta suporte a atletas fecha parceria com ex-sócio de Ronaldo Nazário

A Redoma Capital, um escritório dedicado ao atendimento de clientes de alta performance e atletas, está pronta para iniciar uma jornada de expansão. Com este compromisso, a empresa anunciou seus novos parceiros estratégicos: o banco BTG Pactual, o empresário Marcus Buaiz, ex-sócio de Ronaldo Fenômeno na empresa 9ine, e Betina Roxo.

A entrada de Marcus Buaiz e Betina Roxo como sócios, juntamente com o BTG como parceiro estratégico, marca um momento significativo. Os “reforços” desempenharão um papel crucial no próximo capítulo da empresa.

Buaiz e Roxo, uma dupla que promete!

Roxo, como sócia e vice-presidente, representa um marco notável. Sua vasta experiência e conhecimento técnico serão fundamentais para impulsionar as operações. No papel de vice-presidente, Betina desempenhará um papel vital na implementação de estratégias que visam fortalecer a profissionalização dos processos, expandir a base de clientes e consolidar o posicionamento no mercado.

Ao se juntar à Redoma Capital, Betina Roxo compartilhou sua motivação e visão:

“Estou profundamente comprometida em expandir os horizontes da Redoma e transformar a maneira como atendemos nossos clientes. Ao combinar minha expertise em investimentos e finanças com minhas habilidades de comunicação, reconheci a necessidade de uma abordagem mais flexível no mercado. Quando descobri a Redoma, encontrei uma empresa que não só oferece serviços financeiros, mas também valoriza a conexão humana e cultiva um ambiente propício para isso”.

A decisão de trazer Marcus Buaiz como sócio na Redoma foi motivada por sua trajetória excepcional como empresário e investidor de sucesso em diversos setores. Sua expertise em estratégia de negócios, visão de mercado e histórico comprovado de liderança serão recursos essenciais para impulsionar o crescimento e a inovação da Redoma. Além disso, sua influência inegável no mercado e sua capacidade de abrir portas e atrair novos clientes.

Marcus Buaiz expressou entusiasmo com a parceria, destacando a empresa

“Sempre tive o desejo de criar um negócio que cuidasse da saúde financeira de pessoas públicas, mas nunca encontrei a oportunidade certa com as soluções e pessoas adequadas. Com a Redoma, finalmente senti confiança nas lideranças que estão encabeçando o projeto, bem como nas próprias soluções. Após testá-las pessoalmente, percebi que elas realmente facilitaram minha vida, proporcionando-me mais tempo e praticidade.”

A Redoma Capital, agora, se prepara para uma fase de crescimento significativo. Além de buscar a expansão em até 5 vezes nos próximos 5 anos, a companhia reforçará seu compromisso com a manutenção da qualidade e excelência no atendimento. O objetivo do escritório não é apenas expandir, mas fazê-lo de forma estruturada, preservando os valores que o diferenciam.

Força com os atletas leva a Redoma a outro patamar

Um dos pontos especiais da Redoma é seu atendimento a atletas de diversas modalidades no Brasil. Recentemente, a empresa anunciou embaixadores de peso no esporte, como os ex-surfistas Adriano de Souza, o Mineirinho, e Claudinha Gonçalves, a jogadora Cris Rozeira, e os irmãos surfistas Miguel e Samuel Pupo.

Além do dia a dia com os atletas, a empresa também investe na educação financeira no esporte brasileiro, com palestras para categorias de base de grandes clubes, como o Corinthians.

“Temos atletas que fazem esse papel dentro dos clubes, e isso é importante para todos. Afinal, a educação financeira deveria ser uma matéria em todas as escolas. Eu não tive isso, me especializei sozinho. É muito falho no Brasil”, explicou o CEO da Redoma, Henning Sandtfoss, que completou:

“O que a Redoma devolve para a sociedade é essa falha. Temos palestras em clubes, na base, de forma recorrente. Começo no Sub-14 e paro no Sub-20, mas a cada seis meses estou lá. O atleta vai subindo e tendo esse mesmo papo. Vamos nos tornando menos lúdicos, mas fixando os conceitos”.

Sobre a empresa

Desde 2012, a Redoma Capital tem a missão de educar e orientar clientes de alta performance para um futuro financeiramente independente e melhor. Potencializando a gestão do patrimônio de forma integral, se dedica a profissionalizar e alinhar o patrimônio ao bem-estar, felicidade e legado de executivos, atletas profissionais, pessoas públicas e do entretenimento. Com mais de 1 bilhão sob gestão no Brasil e no exterior, atende clientes em mais de 20 países e oferece um serviço 24/7.

