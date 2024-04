Após ser demitido, Larcamón se despede do Cruzeiro

Nicolás Larcamón se despediu do Cruzeiro na noite de segunda-feira (08/04), nas redes sociais. O argentino, dessa forma, agradeceu ao clube pelos momentos vividos no Brasil. O técnico acabou sendo demitido do cargo após ser vice-campeão do Campeonato Mineiro.

“O melhor sempre está acontecendo!! Muito obrigado Cruzeiro!!”, publicou Nicolás Larcamón nas redes sociais.

Demissões no Cruzeiro

Além de Nicolás Larcamón, Javier Berges e Damian Ayude (auxiliares técnicos), Miguelangel Leopardi (analista de desempenho) e Juan Cruz Monaco também foram desligados. O clube, dessa forma, emitiu uma nota nas redes sociais e agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados.

“O Cruzeiro comunica que decidiu pela descontinuidade de Nicolás Larcamón no comando técnico da equipe. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco. Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais”, publicou Cruzeiro.

Passagem de Larcamón

Com sete vitórias, quatro empates e três derrotas, Nicolás Larcamón deixa o Cruzeiro com 59% de aproveitamento. O técnico chegou ao clube no começo de 2024, mas não conseguiu bons resultados na temporada e acabou não se mantendo no cargo.

O Cruzeiro, dessa forma, agiu rápido no mercado depois da demissão de Larcamón. Afinal, os dirigentes mineiros já acertaram com Fernando Seabra para sequência da temporada. O técnico estava trabalhando nas categorias de base do RB Bragantino e agora chega para comandar os jogadores celestes em 2024.

