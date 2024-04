Rúben Amorim tem acordo para substituir Klopp no Liverpool

Com a saída de Jürgen Klopp já sacramentada ao fim da temporada, o Liverpool corre para fechar com um novo treinador. Segundo a TV “Sky Sports”, os Reds chegaram a um acordo verbal com Rúben Amorim, que comanda o Sporting. O português assinaria contrato até 2027.

O sucesso à frente dos Leões já colocavam Amorim como possível sucessor de Klopp, que declarou que não continuará no Liverpool na próxima temporada. De acordo com a “Sky Sports”, as partes se reuniram nesta semana, o que aproximou o treinador do clube inglês. A vontade de comandar os Reds teriam pesado a favor de sua escolha.

Rúben Amorim tem contrato com o Sporting até junho de 2026. Dessa maneira, o Liverpool busca a liberação junto aos portugueses para o acerto com o treinador, o que ainda pode vir a ser um entrave para o final feliz da negociação.

Assim, não será nada fácil tirar Rúben Amorim do Sporting por conta das altas cifras. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o treinador tem multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 163,9 milhões) para clubes de Portugal e 20 milhões de euros (R$ 109,2 milhões) para times de fora do país. Ciente dos valores, o Liverpool espera entrar em acordo com os Leões para pagar 10 milhões de euros (R$ 54,6 milhões).

Rúben Amorim ainda pode ganhar dos títulos com o Sporting

O comandante, de apenas 39 anos, chegou ao Sporting em 2020. Em sua segunda temporada, conquistou o título português e tirou o clube de uma fila de 19 anos.

Nesta temporada, o Sporting está novamente perto do título português. Após vencer o Benfica no último fim de semana por 2 a 1, chegou a 71 pontos e abriu quatro do rival, com um jogo a menos, faltando seis rodadas para o fim da competição. Na taça de Portugal, está final após bater o próprio time encarnado e aguarda o vencedor do duelo entre Porto e Vitória de Guimarães.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rúben Amorim tem acordo para substituir Klopp no Liverpool apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.