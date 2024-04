Douglas Santos confirma sondagem do Flamengo: ‘Perguntou sobre mim’

Douglas Costa tem contrato no Zenit até dezembro de 2026 e vem se destacando no futebol russo. O lateral-esquerdo, no entanto, volta e meia recebe sondagens do futebol. O jogador, dessa forma, revelou já ter sido procurado pelo Flamengo.

“Isso aconteceu (interesse do Flamengo). Meu empresário me informou sobre isso, dizendo que o clube perguntou sobre mim”, disse Douglas Costa ao “ge”.

Douglas Costa no Flamengo?

Após Filipe Luís se aposentar dos gramados no fim de 2023, os dirigentes rubro-negros foram em busca de um lateral-esquerdo em 2024 e monitoraram alguns nomes do futebol europeu. O clube, dessa forma, pode ter feito uma sondagem por Douglas Costa neste período.

O lateral-esquerdo, no entanto, não planeja se transferir ao Flamengo e retornar ao futebol brasileiro neste momento. O jogador, afinal, pretende permanecer na Europa e disputar uma Champions League.

“Eu digo para o meu empresário que o momento vai chegar. Meu planejamento na Europa ainda não se concretizou. Tenho o sonho de jogar a Champions League novamente”, afirmou Douglas Costa.

