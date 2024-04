Autor do primeiro gol do Fluminense na Libertadores-2024, o ponta Marquinhos comentou sobre o duelo desta terça-feira (9), contra o Colo-Colo (CHL), pela segunda rodada da competição sul-americana.

O jovem elogiou a preparação da equipe para o confronto no Maracanã e revelou que o time está pronto para conquistar a vitória diante da torcida. O que garantiria, assim, a primeira colocação do Grupo A após dois jogos.

“Foi uma preparação muito boa. O professor (Fernando Diniz) passou tudo sobre a equipe adversária para a gente fazer um grande jogo e sair com os três pontos ao lado do nosso torcedor. Mas o grupo está muito preparado para essa partida. Acredito que a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Estou ansioso por esse jogo de Libertadores ao lado do nosso torcedor. Tenho certeza de que eles vão fazer uma festa linda no Maracanã”, disse o atacante.

LEIA MAIS: André ressalta que Fluminense precisa corrigir erros: ‘Evitar contra-ataques’

Além de balançar a rede pela primeira vez pelo tricolor, Marquinhos completou 21 anos no último domingo (7). Para completar, aliás, ele fará, nesta terça, sua estreia em Libertadores no Maracanã.

“Está sendo uma semana muito especial para mim. Marquei meu primeiro gol com essa camisa e agora vou ter a oportunidade de fazer esse jogo ao lado do nosso torcedor. Minha família vai estar toda no Maracanã. Estou ansioso, mas, se Deus quiser, vamos conquistar a vitória”, afirmou, antes de completar:

“Estou muito feliz aqui no Fluminense, desde o primeiro contato que tive com o Diniz para vir para cá, quando ele falou do ambiente do grupo, da família que se formou. É muito bom estar aqui”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Marquinhos projeta duelo do Fluminense contra o Colo-Colo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.