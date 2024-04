Corinthians x Nacional-PAR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na primeira rodada do Grupo F da Sul-Americana, o Corinthians, fora de casa, ficou no empate, em 1 a 1 (com o Racing). Nesta terça-feira (9/4), o Timão, em casa, na Neo Química, buscará a sua primeira vitória na competição enfrentando o Nacional-PAR. O jogo começa às 19h (de Brasília) e para você não perder nenhum detalhe, a Voz do Esporte fará uma supercobertura que começa às 19h (de Brasília) com um esquenta de primeira, com tudo sobre o mundo da bola e sobre este jogão. E assim que o juiz apitar o início da partida, Aldo Luiz estará na narração.