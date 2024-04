Palmeiras vence o Corinthians em clássico pelo Brasileirão Sub-20

Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira (9), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols do Verdão no clássico no Estádio Bruno José Daniel foram de Allan e Patrick. Aliás, se não fosse o goleiro Felipe Longo, do Timão, a vitória palmeirense poderia ser com um placar mais elástico.

Essa é a segunda vitória seguida do Palmeiras no Brasileirão, com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Corinthians perdeu os dois jogos que disputou na competição (anteriormente enfrentou o Fortaleza).

Como foi o jogo

O primeiro tempo no Estádio Bruno José Daniel foi de domínio do Palmeiras, que desde o início do clássico se impôs diante do Corinthians. O Verdão abriu o placar aos 21 minutos, com Allan. O gol do camisa 10 palmeirense foi de cabeça, após cruzamento de Arthur. Aliás, o time mandante teve diversas chances para aumentar o placar, mas graças ao goleiro Felipe Longo o Timão foi para o vestiário perdendo pelo placar mínimo.

Mas, se o segundo gol do Palmeiras não saiu no primeiro tempo, a equipe da casa precisou de menos de um minuto da segunda etapa para ampliar o placar. Patrick aproveitou rebote de Felipe em chute de Riquelme e manda para o fundo da rede. O Corinthians teve a sua primeira grande chance de gol na etapa complementar aos seis minutos, com Delgado, que frente a frente com o goleiro Aranha desperdiçou a oportunidade. Até o fim do clássico o Palmeiras buscou controlar a posse de bola para confirmar a vitória.

