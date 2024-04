Fluminense x Colo Colo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após empatar seu jogo de estreia na Libertadores (1 a 1 com o Alianza, no Peru), o Fluminense volta a campo pela competição nesta terça-feira (9/4). Afinal, enfrentará, no Maracanã, o Colo Colo, pela segunda rodada do Grupo A da competição. O jogo começa às 21h (de Brasília). Porém, desde às 19h30 a Voz do Esporte estará cobrindo o jogão do Tricolor contra o mais tradicional time chileno, que venceu o Cerro Porteño na estreia e é o líder. Logo depois do pré-jogo com a tradicional qualidade da Voz, a bola rola e o premiado Cesar Tavares estará na narração.