Internacional x Real Tomayapo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional terá seu primeiro compromisso como mandante pela Sul-Americana, nesta quarta-feira (10). Isso porque a equipe gaúcha recebe o Real Tomayapo, às 21h, no Beira-Rio. O duelo será válido pela segunda rodada do Grupo C do torneio continental. Ambas os times não conseguiram vencer em suas estreias pela competição.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da “ESPN”, na TV fechada.

Como chega o Internacional

O Colorado vem de três jogos sem vencer na temporada, sendo três empates. Dois na semifinal do Gauchão, quando enfrentou o Juventude. Aliás, na partida de volta, sofreu eliminação na disputa de pênaltis. Inclusive, com erro impactante do zagueiro Robert Renan, que tentou uma cavadinha nas cobranças alternadas. A atitude foi considerada irresponsável e instaurou um clima negativo no vestiário entre os jogadores mais experientes e os jovens.

No seu último jogo, a estreia pela Sul-Americana, o Inter fez um jogo equilibrado com o Belgrano, na Argentina, e empatou por 0 a 0. Contudo, desperdiçou duas oportunidades claras de marcar e talvez sair com o triunfo. Com o resultado, as duas equipes dividem a segunda colocação do Grupo C da Sul-Americana. A equipe gaúcha entende que o embate com o oponente boliviano é a oportunidade ideal para garantir a primeira vitória no torneio continental. Isso porque o Real Tomayapo é considerado o integrante mais fraco do grupo. Além de o Colorado ser o dono de casa e tentará aproveitar o apoio de sua torcida.

O técnico Eduardo Coudet tem o atacante Valencia como dúvida. Afinal, o equatoriano ainda está em tratamento de um trauma no pé direito. Caso ele não tenha condições de entrar em campo, Alario deve ficar com a vaga. Ainda no setor ofensivo, há uma disputa entre Alan Patrick e Wanderson. Há chances de o experiente Fernando mais uma vez atuar improvisado na zaga e fazer dupla com Vitão. Robert Renan é o concorrente do volante pela titularidade na defesa.

Como chega o Real Tomayapo

O time boliviano é estreante na Sul-Americana. Após a inédita sexta colocação no campeonato nacional, garantiu a classificação na etapa preliminar do torneio continental. Posteriormente, superou um adversário local nos pênaltis, o Jorge Wilstermann, e avançou para a fase de grupos. No entanto, em seu primeiro compromisso, perdeu para o Delfín por 2 a 0. Assim, encontra-se na quarta colocação do Grupo C, sem somar pontos.

O treinador argentino Cristian Aran tem o elenco todo disponível para montar o time titular. Entretanto, ele tem uma dúvida no ataque, pois Vladimir Castellón e Jorge Ortega disputam esta vaga no setor ofensivo.

INTERNACIONAL X REAL TOMAYAPO

2ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Data e horário: 09/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando (Robert Renan) e Renê; Bruno Gomes, Thiago Maia, Maurício e Wanderson (Alan Patrick); Valencia (Lucas Alario) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

REAL TOMAYAPO: Galindo; Cuiza, Rioja, Justiniano e Noble; Avilés, Alcaraz e Maygua; Graneros; Tomianovic e Castellón (Ortega). Técnico: Cristian Aran

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Joel Alarcon (PER)

