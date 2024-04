Em jogo de quatro gols, Arsenal e Bayern de Munique empatam

Nesta terça-feira (09/4), Arsenal e Bayern de Munique abriram as quartas de final da UEFA Champions League. No Emirates Stadium, em Londres, o placar de 2 a 2 mostrou o que foi o duelo dentro de campo.

Como fica a eliminatória

Com a igualdade, quem vencer em Munique avança para a próxima fase. Se empatarem mais uma vez, a eliminatória será definida na prorrogação ou até pênaltis caso não tenha um vencedor no tempo extra.

Calendário

O duelo da volta acontece na próxima quarta-feira (17/4), na Allianz Arena, na cidade de Munique.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo teve um início frenético. O Arsenal, empurrado pela sua torcida, avançou em campo e conseguiu o seu gol de forma natural com Saka. O ponta recebeu na grande área e bateu colocado para vencer o goleiro, 1 a 0.

Com a vantagem a seu favor, os Gunners tentaram ampliar. O grande problema foi deixar espaço na defesa e o Bayern de Munique não desperdiçou. Kane achou Gnabry, que tocou na saída de Raya.

Antes do intervalo, o time alemão mostrou a sua força e tomou a vantagem. Harry Kane, sempre ele, converteu o pênalti e deixou o Bayern a frente.

SEGUNDO TEMPO E REAÇÃO DO ARSENAL

Na etapa final o ritmo do confronto mudou. O Bayern se mostrou pronto para explorar o contra-ataque e chamou o Arsenal, que não conseguia furar a marcação do time adversário.

De olho nas mudanças do confronto, Mikel Arteta chamou Gabriel Jesus e Trossard. Quando a dupla se encontrou em campo, o brasileiro deixou o companheiro na cara de Neuer. O chute rasteiro venceu o arqueiro, 2 a 2.

PÊNALTI PARA O ARSENAL?

No último lance do jogo, Saka foi lançado, invadiu a grande área e, ao tentar driblar Neuer, o atacante deixou o seu pé bater na canela do goleiro. O jogador caiu no chão e o Arsenal reclamou de pênalti. O juiz não deu.

