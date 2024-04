Real e City empatam em jogo sensacional pela Champions

Em jogo espetacular, alucinante, virada e revirada e muitas chances de gol, Real Madrid e Manchester City empataram em 3 a 3 nesta terça-feira (9/4). O duelo valeu pela ida das quartas de final da Champions e rolou na casa Merengues, o Santiago Bernabéu. Bernardo Silva colocou os ingleses na frente. Mas Rúben Dias (contra) e Rodrygo viraram o jogo para os donos da casa. Na etapa final, Foden e Gvardiol, com dois golaços, reviraram para os Citizens. Contudo, Valverde (outro golaço) empatou. Afinal, tudo igual neste jogaço!

Com este resultado, tudo em aberto para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (17/4). Dessa forma, quem vencer avança à semifinal contra o vencedor do mata-mata entre Arsenal e Bayern. Novo empate, prorrogação e pênaltis. Mas vale lembrar: nas últimas duas champions, os times se enfrentaram e quem passou no duelo acabou campeão da Champions.

Veja aqui a tabela de jogos da Champions

Ao entrar em campo, o City veio com três surpresas. Uma muito boa, pois o zagueiro Gvardiol, que era dúvida, se recuperou para o jogo e foi escalado como um lateral-esquerdo recuado, como vem ocorrendo nesta temporada. Mas, em compensação, o apoiadorDe Bruyne (que sentiu-se mal no aquecimento) e o goleiro Ederson não entraram. Assim, ambos começaram no banco.

Goleiro fala: City na frente

O primeiro tempo foi incrível. Logo aos dois minutos Tchouaméni fez falta próximo da área e levou amarelo (está fora do jogo da volta, suspenso). Bernardo Silva viu que Lunin estava mal colocado e cobrou por fora da barreira, rasteiro. O goleiro tentou voltar a tempo, mas não deu. Na falha do arqueiro, o City saiu na frente.

Goleiro falha: virada do Real Madrid

O Real, apesar do golpe e quase levar o segundo (Haaland chutou e Lunin salvou), se recompôs em campo e foi letal. Afinal, conseguiu o empate aos 12. Camavinga recebeu pela direita e arriscou um chute despretencioso. Só que a bola bateu em Rúben Dias e entrou. Era o gol do empate. E a virada veio aos 14. Vini Jr recebeu na intermediária de defesa e lançou Rodrygo. O ataate avançou e chutou fraco. Mas Ortega foi mal na bola, que morreu devagarinho.

O jogo seguiu espetacular. O City perdeu oportunidades com Haaland e Foden. Rodrygo por muito pouco não marcou para o Real. E o placar seguiu Real 2 a 1 no espetacular primeiro tempo.

Revirada do City

O Real foi melhor nos primeiros 20 minutos, Bellingham e Vini Jr, ambos em jogadas pela esquerda, criaram as duas primeiras grandes chances da etapa. Mas o City não é de brincadeira. Na primeira oportunidade clara que teve na etapa, aos 20, empatou o jogo num golaço. Após jogada de Bernardo Silva, Stones, que passou a jogar mais avaçado, rolou para Foden mandar de fora da área no ângulo de Lunin. Pintura. A torcida do Real ainda estava assimilando o empate, pois deu uma arrefecida na cantoria e se calou aos 25, quando viu a revirada do City: Grealish ciscou pela esquerda e rolou para a bomba de Gvardiol da entrada da área. Sem chance de defesa. City 3 a 2.

Vini para Valverde e… 3 a 3

Mas o Real Madrid não estava morto. E aos 33, Vini Jr avançou pela esquerda e encontrou Valverde livre entrando pela direita. O chute de primeira foi um espetáculo. Ortega ficou estático com o chute em seu contrapé. Nada podia fazer. O jogo se manteve em aberto. E neste jogo em que o City, mesmo visitante, com 62% de posse, mas 13 finalizações para cada lado, quem acompanhou o jogo vibrou. Enfim, duelo para ser aplaudido de pé. E na próxima quarta, na Inglaterra, tem mais.

Real Madrid 3×3 Manchester City

Quartas de final da UEFA Champions League

Data: 9/4/2024

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouamení e Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos (Modric, 26’/2ºT); Bellingham; Vinicius Jr (Joselu, 41’/2ºT) e Rodrygo (Brahim Díaz, 26’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti

MANCHESTER CITY: Ortega; Stones, Dias, Akanji e Gvardiol; Ruben Silva, Rodri, Kovacic; Grealish, Haaland, Foden (Álvarez, 42’/2ºT). Técnico: Pep Guardiola

Gols: Bernardo Silva, 2’/1ºT (0-1); Rúben Dias, contra, 12’/1ºT (1-1): Rodrygo, 14’/1ºT (2-1); Phil Foden, 20’/2ºT (2-2); Valverde, 34’/2ºT (3-3)

Juiz: François Letexier FRA

Auxiliares: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni FRA

VAR: Jérôme Brisard FRA

Cartões amarelos: Tchoiuaméni, Carvajal (REA); Akanji, Bernardo Silva (MCI)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Real e City empatam em jogo sensacional pela Champions apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.