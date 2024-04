Atlético-MG x Rosario Central: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (10/4), Atlético-MG e Rosario Central voltam a campo, em jogo válido pela 2ª rodada do grupo G da Libertadores da América. O jogo entre Galo e Canalla será disputado a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Como chega o Atlético-MG

Campeão estadual no último fim de semana, o Atlético-MG não quer perder o embalo. O técnico Gabriel Milito sabe que a vitória é fundamental e deixa o time na liderança isolada da chave.

Na escalação, o treinador vai manter o time principal. Sem alterações em relação a final do Mineiro. Gustavo Scarpa, autor do gol do título em cima do Cruzeiro, permanece no banco.

Como chega o Rosario Central

Após estrear com vitória no torneio continental (1 a 0 contra o Peñarol), o Canalla quer surpreender o Galo e sair com os três pontos da Arena MRV, fato que deixaria o time de Miguel Ángel Russo assumir a ponta da classificação.

Na formação da equipe, o Central não poderá contar com Damián Martínez, entregue ao departamento médico. Com isso, Emanuel Coronel é o escolhido para atuar. No ataque, Campaz e Malcorra estão garantidos. O’Connor é o favorito para completar o trio.

Atlético-MG x Rosario Central

2ª rodada Fase de Grupos da Libertadores

Data e horário: terça-feira, 10/04/2024, às 10h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BRA)

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Alan Franco, Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Rosario Central: Broun, Emanuel Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ortíz, Jonatan Gómez, Malcorra; O’Connor, Campaz e Cervera. Técnico: Miguel Angel Russo

Onde assistir: ESPN e Star+

