Julgamento de John Textor, do Botafogo, é adiado no STJD

Dono do Botafogo, John Textor foi a julgamento nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A sessão, contudo, foi adiada. A audiência é sobre as reclamações do americano na derrota do Alvinegro para o Palmeiras por 4 a 3, no Brasileirão 2023.

Vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua pediu vista do processo. Dessa forma, o julgamento continuará na próxima semana. Ainda no ano passado, Textor recebeu suspensão preventiva e depois foi punido por mais 35 dias, além de multa de R$ 25 mil. O empresário, porém, conseguiu um efeito suspensivo para aguardar o julgamento do pleno sem cumprir a punição.

Maurício Neves, relator do processo, foi o único auditor a participar da audiência antes do pedido de vista. Ele votou por uma punição total de 105 dias e multa de R$ 75 mil a John Textor, ampliando o definido na primeira instância.

Na ocasião, o Botafogo vencia o Palmeiras por 3 a 1 no Nilton Santos, mas perdeu o jogo de virada. O zagueiro Adryelson recebeu cartão vermelho na partida, o que irritou John Textor. Após o jogo, o dono da SAF do Alvinegro foi até o gramado cobrar a arbitragem. Além disso, ele fez duras críticas a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

