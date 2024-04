Rodrygo comemora o gol à Cristiano Ronaldo: ‘Ele é meu herói’

Assim que fez o seu gol no empate em 3 a 3 do Real Madrid com o Manchester City (o segundo dos Merengues) Rodrygo correu para a galera e comemorou ao estilo criado de Cristiano Ronaldo, o tradicional pulo com a mão cerrada para baixo. No fim da partida, o atacante explicou o motivo da comemoração: homenagem ao seu maior ídolo.

“Sempre vejo vídeos do Cristiano antes dos jogos. Serve para me dar inspiração. Na hora que fiz o gol, o que veio na minha cabeça foi comemorar ao seu estilo. Na minha infância eu sempre via os jogos do Cristiano Ronaldo. Ele é meu ídolo, meu herói e é sempre bom homenageá-lo.

Rodrygo e a competição favorita

Sobre o resultado, o atacante brasileiro confia em um bom resultado (quem vencer, avança; empate, prorrogação e pênaltis). Mesmo ciente de que não será fácil dobrar, em Manchester, um rival que não perde em casa há 30 jogos.

“Acredito na classificação. Já teve uma vez que se falava que tínhamos 1% de chance de classificação. Mas nós avançamos e acabamos campeões”, disse Rodrygo, que está ansioso em manter a escrita de sempre jogar muito bem partidas de Champions.

“É a minha competição preferida. Afinal, sempre me dou bem e as coisas saem bem pra mim. Então, que isso não pare nunca. E quero marcar no próximo jogo”.

