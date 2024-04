No primeiro jogo entre Arsenal e Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, Harry Kane foi o destaque do Bayern de Munique no Emirates Stadium.

Nos primeiros 45 minutos, quando o Bayern estava atrás do marcador, o centroavante do clube alemão chamou a responsabilidade e mostrou solidariedade ao ver Gnabry sozinho na grande área. O companheiro se esticou e deixou tudo igual.

Pouco depois da assistência, o gol surgiu. Vaiado nas arquibancadas, Harry Kane não se intimidou. Em cobrança de pênalti, ele converteu para o fundo da rede.

Com o jogo desta terça-feira, o jogador chegou a marca de 15 gols em 20 disputados contra os Gunners. Números que o colocam como carrasco do Arsenal.

Harry Kane é torcedor dos Gunners

Apesar da sua sina de marcar contra o time de Londres, o jogador tem um sabor especial quando encontra o time inglês, pois na infância, ele torcida para o Arsenal.

Em todo encontro do jogador com o rival, uma foto é divulgada de Harry Kane pequeno com a camisa dos Gunners. Na ocasião, ele comemora o título da Premier League de 2004, concidentemente o último do Arsenal no campeonato inglês.

Vem mais gol?

Na próxima quarta-feira (17/4), o artilheiro reencontra o Arsenal. Desta vez, o jogo será na Allianz Arena, casa do Bayern, na cidade de Munique.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Harry Kane confirma a sua fama de carrasco do Arsenal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.