David Braz, do Fluminense, acerta com o Goiás

O zagueiro David Braz está de saída do Fluminense. Antes negociando com o Sport, ele acertou, nesta terça-feira (9), sua ida para o Goiás, que disputará a Série B de 2024.

Segundo “Ge”, o defensor de 36 anos é esperado em Goiânia já nos próximos dias para o desfecho da negociação. Com contrato até junho deste ano com o Fluminense, a tendência é que o jogador rescinda com o Tricolor para acertar a transferência.

David Braz está no Flu desde 2021. Atuou em 31 ocasiões na temporada passada, mas, mesmo com a saída de Nino, perdeu espaço em 2024: jogou somente um jogo no ano. Ele não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz.

Agora o Fluminense conta com Felipe Melo, Manoel, Marlon e Antônio Carlos como zagueiros de origem. Os volantes Thiago Santos, André e Martinelli por vezes atuam na posição.

Nas três temporadas em que defendeu o time das Laranjeiras, David somou 82 jogos e quatro gols. Conquistou, assim, os títulos cariocas em 2022 e 2023, além da Libertadores, em novembro passado, contra o Boca Juniors.

