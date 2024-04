Corinthians goleia Nacional com show de Romero e vence a primeira na Sul-Americana

Vai, Corinthians. O Timão recebeu o Nacional (PAR) nesta terça-feira pela segunda rodada da Copa Sul-Americana 2024 e bateu os paraguaios em casa. Com show de Ángel Romero na Neo Química Arena, o clube paulista venceu por 4 a 0, com dois do camisa 11, um de Yuri Alberto e um de Pedro Raul.

Dessa forma, com o resultado, o Corinthians chegou aos quatro pontos, dividindo a liderança da chave com o Racing (URU), mas levando vantagem no saldo de gols. Esta foi a primeira vitória do Timão no torneio. O Nacional segue zerado, na lanterna do Grupo F.

Primeiro tempo

O Timão não teve facilidade no início da partida e viu os paraguaios rondarem a área, mas sem muito perigo. Aos poucos, contudo, o Corinthians foi crescendo na partida e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Em jogada pela esquerda, Fausto Vera recebeu na entrada da área e tentou o chute ao gol. A finalização saiu ruim, mas acabou virando assistência para Romero, que dominou e bateu forte para fazer o gol. Depois disso, aliás, o clube paulista cresceu de produção e teve até boas oportunidades. O atacante Yuri Alberto teve duas chances, mas não conseguiu marcar em nenhuma delas.

Segundo tempo

A etapa final foi mais tranquila para os comandados de António Oliveira, especialmente após o rival ficar com um a menos. Arévalo, que entrou no intervalo, fez falta dura em Félix Torres e recebeu amarelo. O VAR analisou o lance, porém, e recomendou a revisão do juiz, que expulsou o atacante aos 15 minutos. Três minutos depois, em jogada pela direita, Romero cruzou na medida para Yuri Alberto só escorar para o fundo das redes. Aos 27, contudo, a gentileza trocou de lado, e Yuri Alberto serviu o atacante paraguaio. Após levantamento de Wesley, o camisa 9 do Timão escorou, e Romero marcou para fazer história. Afinal, ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 55 gols, e assumiu o posto de maior artilheiro da Neo Química Arena, com 32 gols, superando Roger Guedes. No fim, Pedro Raul completou a goleada de cabeça.

Sequência

Corinthians e Nacional voltam a campo pela Copa Sul-Americana somente no fim do mês de abril, pela terceira rodada. No dia 23, o Timão encara Argentinos Juniors (ARG), fora de casa. O Nacional, por sua vez, encara o Racing (URU) no dia 25, em casa. No próximo fim de semana, porém, o Alvinegro do Parque São Jorge faz sua estreia no Brasileirão 2024 diante do Atlético-MG.

CORINTHIANS X NACIONAL

Copa Sul-Americana 2024 – Grupo F – Segunda rodada

Data: 09/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 32.351 torcedores

Renda: R$ 1.999.933,10

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheus França, 17’/2ºT), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Paulinho, 31’/2ºT) e Garro (Igor Coronado, 37’/2ºT); Ángel Romero, Yuri Alberto (Pedro Raul, 37’/2ºT) e Wesley (Pedro Henrique, 37’/2ºT). Técnico: António Oliveira

NACIONAL: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Blasi, Claudio Núñez e Rivas; Meza, Juan Fernando Alfaro (Santacruz, 39’/2ºT) e Blas Cáceres (Morel, 17’/2ºT); Gaona Lugo (Alan Gómez, 17’/2ºT), Tiago Caballero (Arévalo, intervalo) e Gustavo Caballero (Marcelo González, 42’/2ºT). Técnico: Victor Bernay

Gols: Romero, 21’/1ºT (1-0); Yuri Alberto, 18’/2ºT (2-0); Romero, 27’/1ºT (3-0); e Pedro Raul, 43’/1ºT (4-0)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Cartão Amarelo: Fagner e Paulinho (COR); Gustavo Caballero e Meza (NAC)

Cartão Vermelho: Arévalo (NAC)

