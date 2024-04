Fortaleza x Potosi: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Nacional Potosí se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes chegam em situações diferentes na competição. Na estreia, os brasileiros venceram o Trinidense (PAR), em casa. Entretanto, o clube boliviano, em seus domínios, empatou em 0 a 0, com o Boca Juniors (ARG).

Onde Assistir

A Paramount+ transmite a partida via streaming.

Como chega o Fortaleza

Derrotado nos pênaltis na final do Campeonato Cearense, o Leão do Pici vive um momento de instabilidade. Ao que parece, o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não é mais uma unanimidade no clube. Desse modo, uma viória diante dos bolivianos é vista como fundamental para que os ânimos se acalmem. Sendo assim, mesmo com a sequencia de jogos, a tendência é que a maior parte do time que entrou em campo sábado (6) volte a jogar nesta quarta (10).

Como chega o Nacional Potosí

Os bolivianos, por fim, vem de derrota para o Blooming pelo campeonato local. Entretanto, o empate em casa contra o poderoso Boca Juniors, atual vice-campeão da Libertadores, fas com que os visitantes acreditem que consigam voltar do Brasil com, pelo menos, outro empate. Além disso, outro fator que anima a equipe de Potosí é o fato de chegar à partida sem qualquer problema de lesão ou suspensão. Dessa forma, entrará em campo com força máxima.

FORTALEZA X NACIONAL POTOSÍ

Copa Sul-Americana – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 10/04/2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Brítez, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Moisés, Pikachu e Lucero.. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

NACIONAL POTOSÍ: Carlos Adorno; Óscar Añez, José María Carrasco, Edisson Restrepo, Daniel Mancilla; Andrés Torrico Franco, Pedro Azogue, Samuel Galindo, Gustavo Cristaldo; Facundo Callejo, Martín Prost. Técnico: Claudio Biaggio

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e David Vacavela (EQU)

VAR: Bryan Loayza (EQU)

