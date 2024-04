Marquinhos afirma que voltou a ser feliz no Fluminense

O atacante Marquinhos, com um gol e uma assistência, foi, inegavelmente, o destaque do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Colo Colo, na noite desta terça-feira (9), no Maracanã. O jogo valeu pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Além disso, o resultado deixou o Trcolor na liderança do Grupo A. Logo após a partida, Marquinhos disse que a felicidade é um dos fatores responsáveis pelo bom momento que vive.

“Quando resolvi vir para o Fluminense foi para voltar a jogar e voltar a ser feliz. Esse foi o maior motivo. E estou conseguindo desempenhar um bom futebol porque me sinto assim e plenamente adaptado a esta camisa. A vitória é fruto de trabalho da equipe Gostei muito de dar a assistência para o gol do Cano. Ele é o ídolo da torcida”, resumiu.

Marcelo fala sobre Ganso e Diniz

Outro ídolo e também com atuação de destaque, Marcelo exaltou outros dois personagens históricos tricolores no jogo diante do chileno: Paulo Henrique Ganso e Fernando Diniz.

“Para o Ganso jogar é mais facil. Ele é o mestre da bola, tudo fica mais facil. Além dele, o Diniz sempre deixa bem claro que a gente tem de aproveitar cada minuto. Se a gente ão aproveitar as coisas não saem. Mas quando fazemos com alegria e leveza tudo flui” afirmou.

