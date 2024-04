O Athletico-PR goleou mais um adversário na Copa Sul-Americana 2024. Nesta ferça-feira, pelo Grupo E, o Furacão recebeu o Rayo Zuliano (VEN) e não tomou conhecimento do rival. Em jogo na Ligga Arena, o time rubro-negro venceu por 6 a 0, com gols de Fernandinho, Esquivel, Canobbio (duas vezes), Pablo e Mastriani.

Dessa forma, com o resultado, o Furacão chegou aos seis pontos e lidera a chave de maneira isolada. O time venezuelano, porém, está zerado e é lanterna do grupo.

O jogo todo foi fácil para a equipe curitibana, que foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Fernandinho, de pênalti, abriu o marcador e deu a assistência para Esquivel fazer o segundo de cobertura. O uruguaio Canobbio pegou sobra na área para fazer o terceiro, enquanto Pablo marcou o quarto com outra assistência de Fernandinho. O atacante, aliás, mostrou categoria para bater de cavadinha.

Na etapa final, controlando o ritmo, o Athletico fez mais dois. Mastriani, que tinha acabado de entrar, marcou o quinto chutando de fora da área e contando com desvio na marcação. No fim, em contra-ataque, Canobbio recebeu de Thiago Heleno e bateu na saída do goleiro para fechar a conta.

O Athletico volta a campo no próximo domingo, novamente em casa, para enfrentar o Cuiabá na estreia do Brasileirão 2024. Pela Copa Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 24, contra o Danubio (URU).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Athletico-PR goleia mais um e segue voando na Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.