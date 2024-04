Corinthians comemora lições aprendidas após goleada em casa

Depois da vitória em casa diante do Nacional-PAR, por 4 a 0, o Corinthians viveu uma noite especial nesta terça-feira (9), por causa do nível do futebol demonstrado e da vitória sem dificuldades. Afinal, o Timão passou pelos paraguaios com uma atuação segura e autoridade, somando mais três pontos em seu grupo na Copa Sul-Americana.

Mas quem deu a entrevista coletiva após o jogo não foi o técnico António Oliveira. O português não tem a licença A Pro da UEFA e, portanto, não atende ao regulamento exigido pela Conmebol para participar das conferências. Assim, o auxiliar Bruno Lazaroni foi quem falou com a imprensa, destacando exatamente os trabalhos feitos pelo português durante a semana de treinos. Para ele, a equipe tirou boas lições após a estreia fora de casa, no empate com o Racing, no Uruguai.

“Claro que os jogadores deram uma resposta positiva, principalmente levando em conta nosso desempenho na última partida. Eles foram fundamentais, cumpriram à risca o que o António pediu. Sempre avaliamos os treinos e os jogos, tínhamos que evoluir na organização ofensiva, o que o António mais trabalhou. Destacamos a importância de alternar por dentro e por fora, fazer triangulações. O ataque à última linha, o preenchimento de área, foram situações que o António pontuou, mostrou em vídeo e eles corresponderam da melhor maneira”, afirmou Lazaroni.

Na Sul-Americana, o Corinthians só volta a campo no próximo dia 23, fora de casa, contra o Argentinos Juniors. Mas, pelo Brasileirão, o desafio de estreia será já no próximo domingo, diante do Atlético-MG.

