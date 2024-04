Léo Ortiz deverá fazer estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira; veja provável escalação

O Flamengo encara o Palestino (CHL) nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Libertadores 2024. E a principal novidade da equipe de Tite no Maracanã deverá ser a presença do zagueiro Léo Ortiz no time titular.

Contratado no início de março, o defensor ainda não entrou em campo desde que chegou ao Rubro-Negro, mas a espera está perto do fim. Afinal, de acordo com o “ge”, Léo Ortiz treinou ao lado de Léo Pereira e fará a dupla de zaga no Maracanã. Vale lembrar que Fabrício Bruno, titular da posição, vem numa sequência grande de jogos.

Dessa forma, a provável escalação é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

Os únicos problemas seguem sendo Wesley, Gabigol e Gerson. O lateral-direito tem uma lesão na coxa direita, enquanto o atacante está suspenso por tentativa de fraudar exame antidoping. O meio-campista, porém, se recupera de uma cirurgia renal, mas já treina com o grupo e deverá ficar à disposição em breve.

Com um ponto, o Flamengo faz sua primeira partida em casa na Libertadores 2024. O Rubro-Negro é vice-líder do Grupo E, empatado com o Millonarios (COL). O Bolívar (BOL) lidera com três pontos, enquanto o Palestino, zerado, é o lanterna.

