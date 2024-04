Corinthians tem pior público do ano, contra o Nacional-PAR

O Corinthians deu um show e goleou o Nacional-PAR por 4 a 0, nesta terça-feira (9), pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Contudo, a equipe não teve um grande público para acompanhar a grande exibição do time de António Oliveira. Afinal, o Timão recebeu o pior público do ano na Neo Química Arena.

Contra o Nacional-PAR, 32.246 torcedores estiveram presentes em Itaquera. Também foi a pior renda do clube em Itaquera em 2024: R$ 1.999.933,10. Antes disso, o pior público aconteceu na derrota por 3 a 1 sobre o Novorizontino, no Paulistão, ainda em fevereiro. Naquela ocasião, 39.407 pessoas estiveram presentes na Neo Química Arena.

O motivo do público abaixo tem relação com o horário e também os preços dos ingressos para o embate. Muitos torcedores do Corinthians reclamaram dos valores das entradas, que tiveram um aumento na Copa Sul-Americana. Membros dos Gaviões da Fiel se reuniram nessa semana com o presidente Augusto Melo para cobrar um reajuste nos preços.

O Timão diz que os valores cobrados agora são menores do que os da estreia na Libertadores do ano passado. Contudo, o torcedor só terá desconto se tiver com o sócio-torcedor ativo. Mas na Sul-Americana, houve, sim, um reajusta nos preços. O presidente Augusto Melo garantiu que vai baixar o custo das entradas no Campeonato Brasileiro.

Além disso, o horário das 19h atrapalhou a locomoção dos torcedores corintianos nesta terça-feira. A Neo Química Arena fica localizada em uma região muito movimentada na cidade de São Paulo, que costuma ter muitos engarrafamentos.

