Rival do São Paulo, Cobresal ainda não venceu em 2024

O São Paulo encara o Cobresal nesta quarta-feira (10), às 21h30, no MorumBIS, pela segunda rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. Com uma derrota na estreia, o Tricolor precisa vencer o embate para seguir vivo na competição. Para isso, os brasileiros contam com o retrospecto recente ruim dos chilenos, que não venceram nenhuma partida no ano até aqui.

Vice-campeão do Campeonato Chileno de 2023, o Cobresal segura a lanterna do torneio na atual edição, com apenas dois pontos somados em sete partidas. São cinco derrotas e dois empates até aqui. Pela Libertadores, a equipe empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1 e somou apenas um ponto.

Assim, o Cobresal já entrou em campo oito vezes em 2024 e não venceu nenhum jogo até aqui. A equipe levou 14 gols na temporada e marcou outros sete. O aproveitamento é ruim, já que são considerados os azarões no Grupo B e sonham pelo menos com uma vaga na Sul-Americana, se terminar em terceiro na chave.

No último sábado, o Cobresal saiu derrotado, no Campeonato Chileno, por 2 a 0, para a Universidad Católica, equipe comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes, ex-Botafogo. Após a partida, o técnico Gustavo Huerta se mostrou surpreso com a falta de resultados.

“Estamos numa posição em que nunca estivemos desde que estou no clube, mas o que me fortalece é ver os jogadores no dia a dia. Apelo para a experiência deles, para a qualidade e creio que vamos competir de uma boa forma na Libertadores e que ainda iremos nos recuperar no Chileno”, disse o treinador, em coletiva.

Cobresal pode complicar São Paulo na Libertadores

Agora, a equipe tenta se reerguer justamente contra o São Paulo, no MorumBIS. Contudo, uma vitória dos chilenos pode prejudicar o Tricolor na competição e deixar a situação de Thiago Carpini insustentável no clube.

