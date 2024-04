Narrador da Band confessa que casou com a camisa do Botafogo

O narrador Roby Porto, que atualmente trabalha na Band, revelou uma situação inusitada envolvendo duas de suas paixões. Em entrevista ao canal “Mundo GV”, o profissional frisou que não esqueceu o seu clube do coração no dia do casamento, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi ao altar com a camisa do Botafogo.

“Eu casei com a camisa do Botafogo, uma camisa de manga comprida que eu tenho até hoje. Camisa 7, do Helinho, 1988. Casei no City Hall, de Nova York”, indicou o jornalista.

Apesar disso, Roby declarou que sua esposa não ficou irritada com a sua escolha diferente. Afinal, ela já tinha conhecimento que teria de dividir o coração dele com o Alvinegro.

“Minha esposa já sabia que eu era louco pelo Botafogo, então, ela ficou de boa. Mas foi casamento civil, não foi religioso. Estava bem trajado”, complementou o profissional de comunicação.

Paixão exposta pelo Botafogo

O narrador nunca escondeu seu amor pelo Glorioso, mesmo sendo uma figura ilustre em transmissões esportivas. A paixão pelo clube de General Severiano é uma herança familiar. Especialmente de seu pai, Roberto Porto, que também era jornalista e ex-cronista da ESPN.

Roby trabalhou no Grupo Globo por 14 anos. Principalmente nos canais esportivos do conglomerado televisivo (SporTV e Premiere). Ele narrou diversos jogos de futebol em sua passagem pelas emissoras, mas se notabilizou por transmissões de basquete. Consequentemente, se tornou um dos principais nomes da empresa neste esporte.

Entretanto, em 2019, a Globo decidiu por não realizar uma proposta de renovação contratual ao jornalista. Assim, após a sua saída da empresa, acumulou passagens pelos serviços de streaming Prime Vídeo e OneFootball, além da Band, onde trabalha atualmente e narrou diversos jogos da última edição do Carioca.

O interesse do Grupo Globo em sua contratação ocorreu após performance de destaque no canal ESPN.

