Maracanã: Flamengo e Fluminense ficam em vantagem sobre o Vasco na licitação

Uma das grandes discussões dos últimos meses no futebol carioca está perto do fim. Afinal, a dupla Flamengo e Fluminense largou em vantagem para assumir a concessão do Maracanã no processo de licitação, que tem previsão de finalização até o fim de maio.

Nesta quarta-feira, o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou os documentos da segunda fase. Dessa forma, Fla e Flu ficaram em primeiro, enquanto o Vasco, que está junto com a WTorre, ficou em segundo. A Arena 360, de Brasília, ficou em terceiro e acabou desclassificada.

A dupla Fla-Flu atingiu 117 pontos com 77 jogos datas para jogos. O Vasco e a WTorre ficaram com 81 pontos, com 74 partidas garantidas. A Arena 360, porém, não apresentou jogos alegando que todos os clubes seriam bem-vindos. Assim, somou apenas 54 pontos e ficou abaixo do limite de 70 pontos, o que resultou na eliminação da candidatura.

Esta é a segunda licitação do Maracanã desde a grande reforma para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, a Odebrecht venceu a corrida e ficaria com o estádio por 35 anos. O Governo, porém, rompeu o contrato em 2019 por uma série de irregularidades. De lá para cá, Flamengo e Fluminense gerem o local por meio de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

