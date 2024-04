Palmeiras vira chave e prepara mudanças para Libertadores

Após celebrar a conquista do tricampeonato paulista, o Palmeiras muda a chave e, agora, pensa na Libertadores. O Verdão encara o Liverpool-URU, nesta quinta-feira (11), às 21h, no Allianz Parque. Para o embate, o técnico Abel Ferreira já mudou a chave e prepara mudanças para conseguir vencer a primeira na competição.

No ataque, Endrick ainda deve esperar para fazer sua estreia pela Libertadores. O atacante se recupera de um trauma na coxa direita e ainda não tem um prazo para retorno. Contudo, o jovem tenta acelerar sua recuperação, já que está na reta final de seu período no Verdão. Em julho, ele vai se mudar para a Espanha e se tornar jogador do Real Madrid. Assim, o jogador ainda luta para participar pela última vez da competição continental.

Além disso, Abel Ferreira pode ter outros desfalques. Afinal, o lateral-direito Mayke, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Zé Rafael são dúvidas por terem deixado o campo com dores no fim de semana. O trio treinou com o grupo durante a semana, mas ainda não sabe se começaram como titular. Eles serão avaliados até horas antes do embate contra o Liverpool-URU.

Assim, é possível que Palmeiras tenha apenas sete daqueles considerado titulares nos últimos jogos. O Verdão empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 na estreia da equipe na competição, em Buenos Aires. Assim, busca sua primeira vitória no torneio. Além disso, o clube trabalha para garantir uma classificação sem preocupações ao mata-mata e conquistar mais um tri no ano. Desta vez, da Libertadores.

