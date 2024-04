Fortaleza negocia contratação de dois jogadores do Santos

O Santos segue se movimentando no mercado atrás de peças para a disputa da Série B. Contudo, também pode ver alguns atletas saindo nos próximos dias. Afinal, o Fortaleza demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Furch.

Quem está mais próximo do acerto é o lateral. Felipe Jonatan tem conversas avançadas com o Leão do Pici e deve viajar ainda nesta semana para a capital cearense para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, ele vai assinar contrato com o Tricolor. O atleta tem vínculo com o Peixe até fevereiro de 2025.

Aliás, esta seria a terceira vez que o atleta negociaria sua transferência para o Tricolor. No início deste ano, o atleta, que passou pela base do Fortaleza e começou no futebol profissional pelo Ceará, chegou a negociar seu retorno ao futebol cearense, mas as propostas foram rejeitadas pela diretoria santista. Já no começo de 2023, o Leão do Pici também tentou a contratação do lateral, que não se concretizou.

Julio Furch, do Santos, também na mira do Fortaleza

O Fortaleza também mira um novo centroavante e colocou Furch, também do Santos, na mira. Os clubes negociam desde o término dos estaduais. O argentino tem contrato com o Peixe até julho de 2025 e aceitou reduzir salários para permanecer no clube após o rebaixamento à Série B.

Aliás, o Tricolor Cearense vê no argentino o jogador certo para substituir Thiago Galhardo, que pedi para deixar o clube nos últimos dias. Furch tem 34 anos e fez 22 jogos e três gols em 2023. Na atual temporada, tem o mesmo número de gols em 13 jogos. Contudo, o jogador ainda está nos planos de Fábio Carille e sua saída é considerada mais difícil.

