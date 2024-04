Cano, do Fluminense, ultrapassa Zico e Pelé na Libertadores; entenda

Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo (CHL) na última terça-feira, o atacante Germán Cano fez história. Além dos três pontos que garantiu ao Tricolor, afinal, o argentino ultrapassou nomes como Zico, Pelé e Jardel na Libertadores.

Agora com 17 gols pelo time de Laranjeiras, ele tem mais gols que o trio citado anteriormente por um mesmo clube. Zico, Pelé e Jardel marcaram 16 gols em toda a história da competição, todos por Flamengo, Santos e Grêmio, respectivamente.

Vale lembrar, porém, que Cano já tinha mais gols que os três jogadores. No total, são 20 gols que o argentino fez. Além dos 17 pelo Fluminense, ele marcou também dois gols pelo Nacional (PAR) e um pelo Independiente Medellín (COL).

“É sempre bom voltar a jogar no Maracanã, conseguir um gol e poder ajudar a equipe a ganhar. Quero agradecer a todo o departamento médico, liderado pelo Filé (fisioterapeuta). Eles ajudaram muito na minha recuperação. Dedico essa vitória a eles. Estava com saudade, sim (de voltar a fazer gol). Não gosto de ficar fora de jogo. A gente teve uma contusão forte do joelho, ficou inchado e tive que parar por quase quatro semanas para poder voltar hoje. O departamento médico foi importante para a minha recuperação”, disse Cano após a partida.

Maior artilheiro da história do Flu na história do torneio, Germán Cano foi o artilheiro na edição passada, com 13 gols, quando o clube carioca terminou campeão. O maior goleador da Libertadores, porém, é o equatoriano Alberto Spencer, que fez 54 gols no total, sendo 48 pelo Peñarol (URU) e seis pelo Barcelona de Guayaquil (EQU).

