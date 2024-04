Após golear na estreia, o Atlético Mineiro volta a campo nesta quarta-feira (10/4) para mais um duelo pela Libertadores. O jogo será às 19h (de Brasília), na Arena MRV diante do tradicional Rosario Central, da Argentina. Este duelo que pode deixar o Galo numa boa na liderança terá a cobertura da Voz do Esporte, que faz o seu “esquenta” a partir das 17h30 (de Brasília), sob o comando de Elder Vieira, que também estará na narração, assim que a bola rolar.

A cobertura para esta partida do Galo com o Rosario conta, ainda, com João Miguel Lotufo nos comentários e David Silva nas reportagens. Para acompanhar o jogão, é só clicar na arte acima, a parti das 17h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-MG x Rosário Central, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.