O Vasco não desistiu de ter Marlon Freitas. Após recusa do Botafogo pelo volante de 29 anos, o Cruz-Maltino voltará a tentar a contratação do jogador do Alvinegro. A insistência passa pela vontade do técnico Ramón Díaz, que deseja contar com o atleta.

Até o momento, o Botafogo recusou duas propostas do Vasco por Marlon Freitas. A primeira, no valor de R$ 12 milhões, enquanto a segunda, nesta semana, foi de R$ 15 milhões. O time de São Januário esbarrou nos planos de John Textor, que gosta muito do meio-campista. O americano, aliás, pretende estender o contrato do jogador, que atualmente vai até o fim de 2025.

Segundo o “ge”, a ideia do Vasco é conversar com o Botafogo na próxima semana. Nesta quinta-feira, o Alvinegro joga com a LDU em Quito, no Equador, pela Libertadores. No domingo, porém, a equipe estreia no Brasileirão contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. A direção vascaína, contudo, sabe que a missão é muito difícil.

Em paralelo a Marlon Freitas, o Vasco negocia também com Caíque, do Juventude. O Cruz-Maltino fez proposta à equipe gaúcha na semana passada, mas o time de Caxias do Sul pediu para esperar o fim do campeonato estadual. Outro alvo do clube, Emmanuel Martínez acertou com o Fortaleza.

Após o encerramento da janela de transferências em 7 de março, outra janela se abriu no dia 1º de abril. Desta vez, porém, apenas jogadores que jogaram os campeonatos estaduais pelo Brasil podem mudar de clube. O período para novas contratações vai até o dia 19 de abril.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco insiste em Marlon Freitas, do Botafogo, a pedido de Ramón Díaz apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.