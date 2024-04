Governo francês descarta ameaça terrorista em confrontos pela Champions

O mundo do futebol recebeu com medo ameaças terroristas do Estado Islâmico, na última segunda (8). O grupo criminoso internacional divulgou uma arte na qual sugeria realizar ataque nos quatro estádios que receberiam os quatro jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Por conta disso, o governo francês ficou alerta e descartou qualquer comprovação de investidas dos extremistas. Especificamente, no Parque dos Príncipes, em Paris, palco do embate entre PSG e Barcelona, às 16h (de Brasília), nesta quarta-feira (10).

Apesar disso, a porta-voz do governo local, Prisca Thevenot, ressaltou que as autoridades policiais francesas continuarão com postura de prevenção. Inclusive, vão seguir de prontidão caso ocorra algum episódio deste caráter.

“Não há uma ameaça comprovada. Por sinal, isso foi recordado anteriormente pelo ministro do Interior no Conselho de Ministros (Geráld Darmanin). Contudo, a nossa cautela e a nossa responsabilidade permanecem em todos os momentos”, detalhou a representante governamental.

O ministro do Interior, Geráld Darmanin, entende que o grupo criminoso utilizou esta estratégia como cortina de fumaça. No caso, para que a imprensa mundial e as autoridades policias e de segurança concentrassem suas atenções em possíveis alvos. Porém, seria um movimento para mudar o foco e atacar outros locais, que ficariam menos protegidos.

Ameaça do Estado Islâmico envolvendo jogos da Liga dos Campeões

Nas partidas anteriores, não houve registros de ataques terroristas tanto na Espanha como na Inglaterra: empates entre Real Madrid e Manchester City por 3 a 3, no Santiago Bernabéu, além de Arsenal e Bayern de Munique por 2 a 2, no Emirates Stadium.

Na arte publicada pelos jihadistas, na última segunda, em seus canais de propaganda, como a Fundação Al-Azaim e Sarh al-Khilafah, um dos recados tinha como legenda e ordem “Matem todos eles” (“Kill them all”, originalmente, escrito em inglês).

A arte divulgada pelo Estado Islâmico continha um homem com o rosto coberto e com a posse de uma arma automática. Os alvos na imagem eram o Wanda Metropolitano, palco de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, e o Santiago Bernabéu na Espanha, o Parque dos Príncipes na França. Assim como o Emirates Stadium, na Inglaterra.

As tensões nos países europeus aumentaram quando uma instituição especialista em monitorar os grupos terroristas, o “Site Intelligence Group”, confirmou a ameaça.

