Vencedor do Prêmio Puskás celebra primeiro título profissional

Vencedor do Prêmio Puskás de 2023 (entregue pela Fifa ao gol mais bonito do ano), Guilherme Madruga conquistou seu primeiro título como profissional no último sábado (6), quando o Cuiabá voltou a vencer o União Rondonópolis por 1 a 0 e conquistou o tetracampeonato mato-grossense.

O meio-campista de 23 anos atuou em nove das 13 partidas, marcou um gol e deu uma assistência na campanha invicta do Dourado. Ele falou sobre a sensação de ser campeão e também sobre o que o título representa para o restante da temporada do Cuiabá.

“É um sentimento único, não via a hora para esse momento chegar. Nosso trabalho foi recompensado com o título, e, assim, espero que seja o meu primeiro de muitos”.

“É o quarto título seguido do Cuiabá no Estadual, no quarto ano na Série A. Então, significa muito para uma boa temporada, nos dá confiança e diz que estamos no caminho certo”.

Com o término do estadual, agora, o Cuiabá segue com quatro competições a serem disputadas, já que, além do Brasileirão e da Sul-Americana, também está na terceira fase da Copa do Brasil e na semifinal da Copa Verde.

O próximo compromisso será pela competição continental, já nesta quinta-feira (11), quando vai à Venezuela enfrentar o Metropolitanos. Com um empate em casa na primeira rodada, o Dourado precisa de um resultado positivo para ficar em boas condições de se classificar.

“Sabíamos que precisaríamos mudar a chave, nós queremos estar em todas competições e estamos preparados mentalmente para lidar com essas mudanças, nosso foco está na Sul-Americana, que será nosso próximo jogo e assim vamos pensando, jogo a jogo”, finalizou Madruga.

