Daniel Alves quita dívida de 150 mil euros com Neymar

O lateral Daniel Alves quitou o empréstimo que fez com Neymar Pai no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil). O agora ex-jogador, aliás, segue em liberdade provisória na Espanha, após ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estupro, em Barcelona, no fim de 2022.

O dinheiro na ocasião foi emprestado pela família de Neymar a Daniel Alves para o lateral ter o chamado “atenuante de reparação de dano causado”. O dinheiro, aliás, foi repassado à vítima do caso.

O pagamento foi informado pela advogada de Daniel Alves à “CNN”. Os familiares de Neymar não confirmaram a informação até o momento.

Daniel Alves segue solto

Nesta quarta-feira (10), aliás, Daniel Alves teve uma pequena vitória. Isso porque o Tribunal de Barcelona desconsiderou recurso para tentar anular a liberdade provisória do ex-jogador. Os autores dos pedidos foram o Ministério Público espanhol e a defesa da vítima.

O órgão jurídico da Catalunha deu como justificativa para recusar as solicitações que as partes não apresentaram nenhum novo elemento contrário à decisão.

Apesar de tudo, os advogados da vítima e o Ministério Público espanhol já realizaram outra manobra jurídica. Tratam-se de recursos para reavaliação da decisão do Tribunal de Barcelona. Ambas as partes entendem que o ex-jogador tem que cumprir a pena máxima de 12 anos de prisão.

