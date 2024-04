Aníbal Moreno comenta gol do título paulista: ‘Sabia nem comemorar’

O Palmeiras seguiu, nesta quarta-feira (10), sua preparação para o duelo contra o Liverpool-URU. As equipes se enfrentam nesta quinta (11), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Contudo, a grande missão do Verdão é virar a chave da conquista do tricampeonato paulista para focar no torneio continental. Contudo, Aníbal Moreno segue celebrando o Estadual.

Autor do gol do título do Campeonato Paulista no último final de semana, o volante comemorou a conquista do primeiro título com a camisa do Palmeiras e revelou que não sabia como comemorar o gol marcado diante do Santos.

“A verdade é que estou muito feliz. As pessoas do clube e os torcedores também estão em uma felicidade muito grande com a conquista do Paulistão. Sabíamos que era uma competição muito importante e estou muito feliz pelo título. Eu estava com muita confiança de que a gente iria reverter a situação, mas não sabia que eu iria fazer o gol e foi uma emoção muito grande. Nem sabia como comemorar”, disse Aníbal.

Aníbal Moreno quer foco na Libertadores

Contudo, Aníbal Moreno revela que o Palmeiras precisa virar a chave e focar na Libertadores. Além disso, projetou o duelo contra o Liverpool-URU.

“O Liverpool é um time muito forte como todas as equipes uruguaias e nós já viramos a página. Agora estamos com o foco no jogo de amanhã. Esperamos fazer o nosso melhor e conseguir os três pontos”, finalizou.

