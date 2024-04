Torcida do Slavia Praga recria cena de Harry Potter e viraliza; confira

A torcida do Slavia Praga deu um verdadeiro show e viralizou na rede antes do seu time encarar o Bohemians, pela 27ª rodada do Campeonato Tcheco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os fãs da equipe recriaram uma cena da saga ‘Harry Potter’, que faz muito sucesso ao redor do mundo com a sua legião de admiradores.

Além da imagem do bruxo e outros personagens que foram projetados nas arquibancadas, um show pirotécnico tomou conta de um setor do Eden Arena, em Praga.

Repercussão

O clube da República Tcheca, um dos mais tradicionais do país, não perdeu tempo e brincou com a situação na rede social.

“Escola de encantos e magia em Vršovice”, escreveu o time tcheco no Twitter.

Vitória do Slavia Praga

Dentro das quatro linhas, o Slavia Praga não decepcionou o seu torcedor. Contra o Bohemians, a equipe venceu por 2 a 1 e fica na liderança do Campeonato Tcheco, com 68 pontos. O Sparta Praga, seu principal rival, está logo atrás, com 67.

Com o triunfo dentro da sua casa, o Slavia ficou mais próximo do título. Nas três rodadas finais, a equipe depende apenas das próprias forças para ficar com a taça. O último troféu foi na temporada 2021.

Campanha na Europa League

Vale citar que, além da briga pelo título do torneio nacional, o Slavia Praga fez bonito no velho continente. Integrante da Europa League, o clube foi até as oitavas de final, porém acabou derrotado pelo Milan.

