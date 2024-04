Após período de descanso, Galdames volta a treinar com bola no Vasco

Visando a “segunda parte” da temporada 2024, o meio-campo Pablo Galdames voltou a treinar com o elenco do Vasco nesta semana. Ele recebera um descanso da comissão técnica, visto que vivia uma maratona de jogos.

Anunciado em 5 de fevereiro, Galdames foi titular apenas quatro dias depois, em vitória por 1 a 0 contra o Audax, em Manaus, pelo Campeonato Carioca. Depois, engrenou, então, uma sequência de oito jogos em 32 dias – uma partida a cada quatro dias.

Ele chegou do Genoa, time italiano que estava em plena atividade, o que quer dizer que Galdames não teve férias entre dezembro e janeiro, ao contrário da maioria dos jogadores do futebol brasileiro.

Com a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca e as consequentes “férias” de 27 dias sem atuar até o começo do Brasileirão (no próximo domingo (14)), o jogador recebeu um descanso para poder prevenir possíveis lesões.

Descansou por uma semana, onde trabalhou apenas a parte física. Depois, voltou aos poucos em trabalhos específicos de fisiologia e academia. Ele não esteve disponível nos três jogos-treinos que o Vasco realizou no período, contra Olaria, Volta Redonda e América-MG. Na última segunda, então, voltou a treinar com bola.

Nos nove jogos em que realizou pelo Gigante da Colina, Galdames fez dois gols e deu três assistências. Ele foi titular em todas as partidas em questão.

