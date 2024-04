Ex-jogador do Liverpool revela vício em drogas: ‘Mundo de dor’

Muitos jogadores enfrentam problemas após encerrarem a carreira. No entanto, a situação para Danny Murphy foi pior. Além do trauma de pendurar as chuteiras, o ex- meia do Liverpool adquiriu o vício em cocaína. Isso ampliou com problemas financeiros e a morte do pai.

Inicialmente, em entrevista ao “Ben Heath Podcast”, da Inglaterra, o ex-atleta contou que sofreu bastante quando encerrou a carreira.

“Eu tive um ano em um mundo de dor, fiquei um período com cocaína e fumando maconha. Eu conseguia viver sem beber. Eu não era um alcoólatra. Por um tempo, eu fiquei viciado (em cocaína), porque chegou a um ponto no qual eu não achava que conseguia fazer as coisas sem ela. E isso era besteira, porque é claro que eu podia”, salientou.

O ex-atleta, aliás, disse que atualmente está bem, recuperou-se dos problemas com as drogas e é comentarista da BBC.

“Quando eu tive ajuda, eu me envolvi com pessoas que já haviam passado por isso. Eu fiz um pouco de terapia e de sessões em grupo. Eu já havia feito terapia quando parei de jogar, porque pensei que seria benéfico, mas não continuei”, finalizou.

