Lanterna do Grupo B após perder na estreia, o São Paulo busca a reação na Libertadores nesta quarta-feira (10/4) pela segunda rodada. Seu rival será o Cobresal chileno, que empatou na estreia. Para acompanhar a partida, não deixe conferir a cobertura da Voz do Esporte. A emissora campeã do Prêmio Aceesp-2024 de melhor mídia esportiva digital inicia a sua transmissão a partir das 10h. O pré-jogo terá o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.