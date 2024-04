Confira situação clínica de Manoel e Keno, do Fluminense

Fora da partida contra o Colo-Colo (CHL) por conta da mesma lesão – entorse no tornozelo esquerdo -, o zagueiro Manoel e o atacante Keno, do Fluminense, estão fora de combate há quase um mês. A recuperação de ambos, porém, aparenta evolução.

Segundo informou nesta quarta-feira (10) o jornalista Victor Lessa, há a possibilidade de um deles enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (13). O jogo marca, assim, a estreia das equipes na edição 2024 do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Manoel está em estágio mais avançado de transição após a lesão sofrida, em jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 16 de março. Com isso, é possível que ele esteja à disposição do técnico Fernando Diniz, apesar dessa possibilidade ser baixa. Manoel só atuou em duas partidas na temporada (ambas pelo Carioca).

Já Keno, de fato, constará como desfalque na partida em questão. Fora desde o duelo citado contra o Flamengo, ele não se recuperou da entorse no tornozelo a tempo e não vai a campo na estreia tricolor no Brasileirão. Diferente de Manoel, Keno já atuou em seis partidas na temporada.

Além deles, Marlon e Gabriel Pires seguem fora de ação. A estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, aliás, acontece neste sábado, novamente no Maracanã, diante do Red Bull Bragantino, pela abertura da competição. O jogo começa às 21h (de Brasília).

