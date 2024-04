Palmeiras x Liverpool-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Em seu primeiro compromisso como mandante na Libertadores-2024, o Palmeiras recebe o Liverpool-URU nesta quinta-feira (11), às 21h, no Allianz Parque. O jogo vale pela segunda rodada do Grupo F. Na estreia, o Verdão empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires.

O mesmo placar ocorreu no primeiro embate do time uruguaio, que enfrentou o Independiente Del Valle, do Equador na rodada de abertura.

Palmeiras e Liverpool nunca se enfrentaram na história. Essa é apenas a segunda participação dos uruguaios na fase de grupos da Libertadores. A primeira ocorreu ano passado, quando caiu na chave com Corinthians, Argentinos Juniors e, mais uma vez, Independiente Del Valle. Nas edições de 2011 e de 2021, o Liverpool disputou apenas as fases classificatórias, mas sem avançar. Já o Verdão disputa o torneio pela nona vez seguida, um recorde no Brasil.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Palmeiras

O principal desfalque de Abel Ferreira para esta partida será Endrick. Isso porque o atacante se recupera de um trauma na coxa direita, sofrido ainda quando estava com a Seleção Brasileira, e deve ficar fora de outros jogos nas próximas semanas.

Além disso, o lateral-direito Mayke, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Zé Rafael são dúvidas por terem deixado o campo com dores no fim de semana. Assim, Luan, Richard Ríos, Lázaro e Rony devem ter a oportunidade de serem titulares.

Como chega o Liverpool-URU

Por outro lado, o time uruguaio terá um desfalque de peso para o confronto contra o Palmeiras. Afinal, o zagueiro Enzo Martinez foi expulso na rodada de abertura da Libertadores, no jogo contra o Independiente Del Valle e terá que cumprir suspensão. Assim, Matías Santos deve ganhar uma oportunidade na equipe titular. De resto, a equipe deve ser muito parecida com aquela que empatou na estreia contra os equatorianos.

PALMEIRAS X LIVERPOOL-URU

Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024

Data e horário: 11/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luis Guilherme) Flaco López e Rony. Técnico: Abel Ferreira

LIVERPOOL-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

Árbitro: Angel Artega (VEN)

Auxiliares: Antoni García (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Benjamin Saravia (CHL)

