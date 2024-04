Cruzeiro x Alianza Petrolera: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro ainda junta os cacos após o vice-campeonato estadual no último domingo, no Mineirão. Além do título, a Raposa perdeu o técnico. Afinal, Nicolás Larcamón foi responsabilizado pelos fracassos recentes e demitido pela diretoria. Para a vaga, o clube anunciou o retorno de Fernando Seabra. E com todos esses ingredientes, o grupo celeste enfrenta o Alianza Petrolera, nesta quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), no Mineirão, partida do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que a estreia do Cruzeiro não foi das melhores. O time mineiro enfrentou a Universidad Católica-EQU e entrou em campo com o time mesclado. No fim das contas, a igualdade no placar sem gols saiu boa para a Raposa.

O Alianza, todavia, teve desempenho pior. Jogou em casa contra o Union La Calera e perdeu por 1 a 0. Portanto, a partida da noite desta quinta-feira, no Mineirão, representa a luta pela recuperação.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa chega para a partida com técnico novo. Fernando Seabra chegou a Belo Horizonte na manhã de terça-feira e já se apresentou para iniciar o trabalho.

Para o jogo, aliás, ele não poderá contar com o meia Japa, que se recupera de lesão no pé direito. Rafael Bilu também não vai para o jogo, afinal, se recupera de lesão na perna esquerda. Mateus Vital é outro problema. Ele sentiu desconforto muscular no jogo contra o Galo e não poderá atuar.

Como chega o Petrolera

Pelo lado do time colombiano, também haverá a estreia de um novo técnico. Diante do time brasileiro, Hubert Bohert fará seu primeiro duelo. Afinal, a diretoria do Alianza resolveu demitir Cesar Torres após sequência ruim de resultados.

Cruzeiro x Alianza Petrolera-COL

Copa Sul-Americana-2024 – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 11/4/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Matheus Pereira e Robert; Arthur Gomes (Barreal) e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

ALIANZA PETROLERA: Graziani; Navarro, Figueroa, Franco e Saldana; Meza, Manjarres, Batalla, Mayer Gil e Contreras; Rangel. Técnico: Hubert Bohert

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Derlis López (PAR)

O post Cruzeiro x Alianza Petrolera: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.