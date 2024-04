Fortaleza sobra em campo e atropela o Potosí pela Sul-Americana

Após o vice do Campeonato Cearense, o Fortaleza entrou em campo pela Sul-Americana e não tomou conhecimento do Nacional Potosí, no Castelão. Com gols de Hércules, Lucero (2), Yago Pikachu e Machuca, o Leão do Pici goleou a equipe boliviana por 5 a 0 e segue na liderança do Grupo D do torneio continental, com 6 pontos e 100% de aproveitamento.

Na próxima rodada do torneio continental, o Tricolor mede forças com o tradicional Boca Juniors, dia 25, às 21h (de Brasília), no Castelão. Além disso, os comandados de Vojvoda terão pela frente três rodadas do Brasileirão e as quartas da Copa do Nordeste. O Nacional de Potosi, por sua vez, encara o time paraguaio, Sportivo Trinidense, no Defensores Del Chaco, dia 23, às 21h (de Brasília).

Leão ruge

Empurrado pela torcida, o Fortaleza foi para cima de um adversário que iniciou a partida com a estratégia de se defender e apostar nos contra-ataques. Diante disso, o foco foi em chutes de longa distância, e Lucero foi o primeiro a incomodar a meta de Mustafá. Assim, o jogador tirou tinta da trave. Na sequência, aliás, Zé Welison arriscou e obrigou o arqueiro a espalmar para fora.

Força de Hércules

Após cobrança de escanteio, a defesa do Potosi afastou a bola para a entrada da área. Dessa forma, Hércules pega o rebote na veia e acerta um chutaço.

Argentino letal

Três minutos depois, Lucero recebeu em profundidade e se desmarcou na área. Na primeira tentativa, Mustafá fez a defesa, porém no rebote, o atacante estufou a rede.

Artilheiro pelo alto

Em outra boa chegada do Tricolor, Machuca arriscou uma batida cruzada, entretanto a bola tirou tinta da trave do arqueiro adversário. No lance seguinte, Hércules cruzou na área, Lucero cabeceou com categoria no canto esquerdo de Mustafá.

VAR em ação

Sólido e consistente, a equipe cearense chegou ao quarto gol. Nesse sentido, Lucero deu uma passe açucarado para Pikachu, que de frente para o goleiro estufou a rede. No entanto, o árbitro Augusto Aragón, do Equador, consultou o VAR e anulou o tento.

Agora valeu

Na volta do intervalo, o Fortaleza seguiu em cima do adversário e buscou uma goleada para ampliar o saldo de gols em uma futura disputa com o Boca. Com dois minutos, Pochettino acertou um cruzamento, na medida, para Yago Pikachu completar e marcar o quarto.

Ele Machuca

Com muita autoridade, os donos da casa dominaram o adversário e chegaram, de forma natural, ao quinto gol no Castelão. Machuca, portanto, escapou pela esquerda e chutou forte para ampliar o placar.

Inacreditável

Após as substituições de Vojvoda, Pedro Rocha chutou forte e obrigou Mustafá a espalmar. Assim, no rebote, Pikachu teve o gol aberto para marcar, mas acertou o travessão do Potosi. Por fim, Marinho entrou no segundo tempo, porém escorregou e acertou o adversário, sendo expulso.

FORTALEZA 5 X 0 NACIONAL POTOSÍ

Copa Sul-Americana – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 10/04/2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols: Hércules 12’/1ºT (1-0); Lucero 15’/1ºT (2-0); Licero 28’/1ºT (3-0); Yago Pikachu 2’/2ºT (4-0); Machuca 12’/2ºT (5-0)

FORTALEZA: João Ricardo, Dudu, Cardona, Brítez, Bruno Pacheco (Tinga 15’/2ºt); Zé Welison (Luquinhas 29’/2ºT), Hércules (Lucas Sasha 15’/2ºT), Pochettino; Machuca, Pikachu (Marinho 36’/2ºT) e Lucero (Pedro Rocha 15’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

NACIONAL POTOSÍ: Mustafá; Baldomar, Restrepo, Maxi Ortiz, Leaños (Mancilla – intervalo); Andi, Hoyos, Omar Duarte (Torrico – intervalo), Galindo (Alles 15’/2ºT), Cristaldo (Pavia 40’/2ºT); Prost (Wllian Álvarez 15’/2ºT). Técnico: Claudio Biaggio

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e David Vacavela (EQU)

VAR: Bryan Loayza (EQU)

Público: 19.237 torcedores

Renda: R$ 126.005,00

Cartões Amarelos: Hércules e Pedro Rocha (FOR)

Cartões Vermelhos: Marinho (FOR)

