Com novidades, São Paulo está escalado para enfrentar o Cobresal

O São Paulo está escalado para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, contra o Cobresal, do Chile. O duelo vale pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores.

Pressionado no cargo, o técnico Thiago Carpini vai apostar em uma formação com três zagueiros e no retorno de Jonathan Calleri na equipe titular. A grande novidade é a entrada de Nahuel Ferraresi na linha de zaga e a saída de Welington.

Assim, Michel Araújo – também inicia entre os 11 nesta noite – atuará como um ala pela esquerda. O uruguaio, aliás, já foi utilizado como lateral no Tricolor.

A equipe são-paulina terá a seguinte formação: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

James Rodríguez, que teve sua primeira oportunidade como titular em 2024 na última quinta-feira, mais uma vez inicia a partida. O colombiano não chegou a se destacar na estreia pela Libertadores frente ao Talleres-ARG, mas passa a ganhar uma sequência de partidas a fim de mostrar sua qualidade.

Por outro lado, Calleri volta a ser escalado após ser desfalque nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, e na estreia tricolor na Libertadores, na última semana, por conta do rompimento de um cisto de Baker em sua perna direita.

