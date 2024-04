O zagueiro Bruno Uvini chegou a Salvador nesta quarta-feira (10) para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vitória. Ele estava no Grêmio desde a temporada passada e chega ao clube baiano com vínculo de dois anos.

Revelado pelo São Paulo, Uvini também acumula passagem pelo Santos. Mas atuou a mior parte de sua carreira fora do Brasil, onde defendeu Napoli, da Itália, Twente, da Holanda, Al-Nassr, da Arábia Saudita, FC Tokyo, do Japão, entre outros times.

Em 2023, o defensor de 32 anos disputou 32 partidas pelo Grêmio. Na temporada atual, perdeu espaço e fez apenas quatro jogos – o último deles em 28 de fevereiro, diante do São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. Ao todo, foram dois gols e uma assistência. Ainda no final do ano, o jogador renovou com o clube de Porto Alegre até dezembro de 2025.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Com a chegada de Bruno Uvini, o Vitória dá a largada em seu objetivo de realizar de quatro a cinco contratações conforme afirmou recentemente o presidente Fábio Mota. Faltam, ainda, um goleiro, um lateral, um zagueiro e dois atacantes de beirada.

A atual janela de transferências vai até 19 de abril e é restrita a atletas que atuaram em algum campeonato estadual neste primeiro semestre.

Além de Bruno Uvini, o Vitória conta com os zagueiros Wagner Leonardo, Camutanga, João Victor, Reynaldo e Cristián Zapata. Nesta quarta-feira (10), o Leão se reapresentou visando a partida diante do Palmeiras, no próximo domingo (14), às 18h30, no Barradão, pela rodada de abertura da Série A do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Uvini deixa Grêmio e desembarca em Salvador para assinar com Vitória apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.